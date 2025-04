Controlli stradali ad Agropoli, funziona la task force della Municipale Il bilancio della stretta per evitare caos e incidenti

Ha funzionato il piano di prevenzione attuato dalla Polizia Municipale di Agropoli per il ponte di Pasquetta finalizzato a prevenire ingorghi e sinistri stradali. Impiegate dieci pattuglie suddivise nei due turni di servizio antimeridiano e pomeridiano. Non si sono registrati sinistri stradali importanti in ambito urbano né si sono verificati ingorghi o rallentamenti del traffico particolari. Lo sottolinea palazzo di città.

"I servizi di polizia stradale predisposti sulle principali arterie stradali cittadine, in particolar modo la S.S.18, hanno portato ad accertare in totale 137 violazioni al Codice della strada tra le quali il sequestro amministrativo di 18 veicoli in quanto sprovvisti di assicurazione obbligatoria e la sospensione dalla circolazione di 76 veicoli in quanto sprovvisti della revisione periodica obbligatoria. Inoltre 3 veicoli che non si sono fermati all’alt. Altre violazioni sono state accertate a vario titolo (sosta vietata, sosta riservata ai portatori di handicap, guida con patente scaduta, cinture di sicurezza, mancato uso di occhiali per la guida, circolazione con veicolo già sottoposto a misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa). E’ stato altresì predisposto un servizio di pattugliamento del lungomare e della zona interna di Trentova per prevenire l’abbandono di rifiuti da parte dei turisti", conclude la nota del Comune.