Processo a Franco Alfieri: oggi udienza sulla competenza territoriale Lo scorso 20 marzo c'era stato il rinvio, deciderà il tribunale di Salerno

Oggi giornata cruciale per il processo all'ex sindaco di Capaccio ed ex presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e per gli altri sei indagati nel processo per presunti appalti pilotati nel comune cilentano. Si torna in aula. Nuova udienza presso il tribunale di Salerno, i giudici dovranno decidere anche in merito alla competenza territoriale del caso, per la difesa da attribuire al tribunale di Vallo della Lucania.

I dettagli

Lo scorso 20 marzo c'era stato il rinvio in attesa delle motivazioni della decisione della Corte di Cassazione che il 14 febbraio, aveva già respinto le istanze e rimandato la decisione al tribunale salernitano.