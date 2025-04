Allarme furti a Salerno: tentato il colpo in un supermercato a Torrione Forzata la saracinesca, sul posto la polizia

Ancora allarme furti nelle attività commerciali a Salerno. Questa notte è stato tentato un colpo a Torrione, ai danni del supermercato Sidis, situato in via Posidonia, nei pressi della caserma Angelucci. A dare l'allarme un passante.

I dettagli

Ad insospettire la saracinesca evidentemente forzata e forse tagliata con un flex. Nel mirino dei ladri la cassaforte presente nel supermercato. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza dell'attività commerciale che avrebbero individuato un'auto, una Audi, vettura già utilizzata per altri colpi in città. Sul caso indaga la polizia. Toccherà alle forze dell'ordine risalire all'identità dei responsabili e chiarire se i responsabili siano collegati ad altri furti messi a segno in città.