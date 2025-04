Celle di Bulgheria: colpo nella notte in un bar tabacchi Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sapri

Colpo nella notte ai danni di un bar tabacchi nella frazione di Poderia di Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno. I ladri hanno forzato la saracinesca dell'attività commerciale e si sono introdotti all'interno, trafugando un ingente quantitativo di Gratta e Vinci e numerose stecche di sigarette. A scoprire il furto è stato il titolare del bar tabacchi giunto per l'apertura mattutina, sul posto i carabinieri della Compagnia di Sapri per i rilievi del caso.

Le indagini

Al vaglio degli investigatori anche eventuali immagini di videosorveglianza della zona. Il bottino, attualmente in fase di quantificazione, ammonterebbe a diverse migliaia di euro. A far lievitare il valore della refurtiva, oltre ai tabacchi, è soprattutto il consistente numero di Gratta e Vinci rubati.