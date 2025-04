Muore a 21 anni in un incidente: donati gli organi di Angelica Il gesto d'amore dei familiari della giovane che salverà altre vite

Sono stati donati questa mattina gli organi di Angelica Gargano, la giovane di 21 anni deceduta dopo tre giorni di agonia a seguito di un grave incidente stradale avvenuto la mattina di Pasqua a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Il cuore, i reni e il fegato della ragazza sono stati prelevati presso l'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno, dove era stata ricoverata in condizioni critiche. Angelica, originaria di Sala Consilina, era rimasta vittima di un incidente verificatosi in località Fonti mentre si recava al lavoro.

I dettagli

La giovane avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato e ha terminato la corsa contro un'abitazione. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina e la polizia municipale. La 21enne era stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in eliambulanza all'ospedale salernitano, dove era stata ricoverata in prognosi riservata per un grave trauma toracico con schiacciamento. Nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere tre giorni dopo. La comunità di Sala Consilina è sotto choc per la scomparsa della giovane. In una nota, il Comune ha espresso il proprio cordoglio: "L'Amministrazione Comunale di Sala Consilina esprime profondo dolore per la prematura scomparsa di Angelica Gargano, una giovane vita spezzata troppo presto. Ci stringiamo con sincera partecipazione al dolore dei genitori, dei familiari e di tutti coloro che le hanno voluto bene, in questo momento di grande tristezza e sgomento"