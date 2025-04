Processo Alfieri: passa da Tribunale di Salerno a Vallo Lucania La decisione arriva dopo che la Cassazione aveva rinviato al giudice di merito

Passa da Salerno a Vallo della Lucania il processo per presunti appalti truccati che coinvolge l'ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, e altri cinque indagati. Oggi il Tribunale di Salerno in composizione collegiale, dinanzi al quale negli scorsi mesi si era aperto il processo, ha emesso una sentenza di incompetenza in favore del Tribunale di Vallo della Lucania. Il fascicolo, quindi, viene trasmesso alla Procura vallese.

I dettagli

La tesi dell'incompetenza territoriale di Salerno in favore di quella di Vallo della Lucania era stata sostenuta sin dalle prime battute dai legali difensori degli indagati. La decisione dei giudici di Salerno arriva dopo che la Cassazione aveva rinviato al giudice di merito la decisione e aveva respinto i ricorsi contro la conferma delle misure cautelari da parte del Riesame