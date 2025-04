Investita da un'auto mentre attraversa la strada: ferita una ragazza E' successo ad Angri

Una ragazza è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. E' successo ad Angri, tra via del Monte e via Dei Goti.

I dettagli

La giovane, a causa del violento impatto con la vettura è stata sbalzata sull'asfalto. I saitari del 118 intervenuti l'hanno condotta in ospedale per accertamenti. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi.