Schianto sulla statale 18: ferite tre persone, grave un 82enne Nell'incidente sono rimasti coinvolti tre veicoli

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Capaccio Paestum, sulla strada statale 18. Nell'impatto, per cause ancora in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due auto ed un trattore con rimorchio. Ferite le tre persone che erano alla guida dei mezzi. Il più grave è un 82enne, trasportato in codice rosso nell'ospedale di Battipaglia; le altre due sono state condotte nei nosocomi di Eboli e Vallo della Lucania. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli, al lavoro per ricostruire le cause dell'incidente. Disagi e rallentamenti anche alla circolazione che, in un giorno festivo, ha risentito notevolmente delle code venutesi a creare in seguito all'incidente.