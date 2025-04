Parapendista perde quota e cade tra gli alberi in Cilento Soccorso da vigili fuoco e 118

Un giovane parapendista è precipitato tra la vegetazione rimanendo bloccato sugli alberi. È accaduto a Rutino, piccolo centro collinare del Cilento, nel Salernitano.

I dettagli

Il ragazzo, originario della provincia di Avellino, si era lanciato con il parapendio da una zona nei pressi della chiesa della Madonna del Granato, nel territorio comunale di Capaccio Paestum. Durante il volo verso l'entroterra cilentano, qualcosa sarebbe andato storto: una manovra errata o un improvviso colpo di vento gli avrebbero fatto perdere quota fino all'impatto con la fitta vegetazione.

Il parapendio si è impigliato tra i rami, impedendo una caduta violenta al suolo. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati da un elicottero per localizzare l'esatta posizione del disperso. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore e sono risultate sono particolarmente complesse per la zona impervia in cui si trovava il giovane. Una volta raggiunto, il parapendista è stato recuperato e affidato ai sanitari del 118. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.