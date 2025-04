Tragedia a Roscigno, sbatte contro un albero in bici: muore giovane Indagini in corso da parte dei carabinieri

Tragedia a Roscigno, nel Cilento, dove ha perso la vita un 19enne straniero in un incidente stradale. Il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato con la bicicletta contro un albero situato ai margini della carreggiata. Al momento la dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.

A quanto pare il giovane stava rientrando dalla spesa. Una delle ipotesi è che possa essere stato sbilanciato dal peso delle buste che portava ma non è da escludere nemmeno che possa aver effettuato una brusca manovra per evitare un'auto. L'impatto non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi dei sanitari del 118 sono risultati vani: all'arrivo dei sanitari, infatti, il 19enne era già deceduto. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Dolore a Roscigno e nell'area cilentana per una tragedia che ha funestato la festa del 25 aprile.