Spara contro un citofono e fugge via: beccato dalla polizia E' successo anche a Nocera Inferiore

La squadra mobile della polizia di Stato di Salerno stamattina ha eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Salerno, emessa dall'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore, come richiesto dalla Procura della Repubblica, nei confronti di A.A., cittadino ucraino, 20 anni, accusato di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco aggravati, esplosioni pericolose e danneggiamento.

I dettagli

Il 18 aprile, verso la mezzanotte, avrebbe esploso due colpi di pistola calibro 7, 65 mm all'indirizzo di un citofono di un condominio situato in una via periferica di Nocera inferiore, per poi allontanarsi repentinamente. La dinamica dei fatti in questione è stata ricostruita grazie alle indagini svolte dalla Squadra Mobile di Salerno, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che hanno consentito di identificare l'autore del gesto intimidatorio attraverso una minuziosa analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, all'esito della quale è stata individuata l'auto utilizzata per la fuga. Importanti riscontri investigativi, inoltre, sono stati ottenuti da attività tecniche di intercettazione e da una perquisizione locale effettuata presso il domicilio del sospettato, dove sono stati trovati capi di abbigliamento pienamente compatibili con quelli che indossava l'autore degli spari.