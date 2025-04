Si fa abbracciare da un anziano per farsi consolare e gli ruba una collana d'oro La donna si era finta sconvolta per la morte del padre

Ha finto di essere sconvolta per la morte di suo padre per avvicinare un anziano e, con la scusa di ricevere un abbraccio consolatorio, gli ha sottratto una collana d'oro. È accaduto nel centro cittadino di Sala Consilina, in provincia di Salerno.

I dettagli

La donna, subito dopo il furto, ha fatto perdere le proprie tracce allontanandosi a piedi. L'anziano si è accorto di aver subito il furto soltanto dopo alcuni minuti ed ha fatto scattare l'allarme. Sulle tracce della donna sono i carabinieri che stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona per identificare la responsabile. Si tratta dell'ennesimo caso di furto con destrezza ai danni di persone anziane. I carabinieri rinnovano l'invito alla prudenza, in particolare nei confronti di sconosciuti che si avvicinano con pretesti emotivamente coinvolgenti.