Battipaglia, nessuna traccia di Gerardo: trovata l'auto con ruote squarciate In campo vigili del fuoco e carabinieri

I Vigili del Fuoco, da venerdì mattina, sono impegnati nella ricerca di Gerardo Locuratolo, 54enne residente a Battipaglia, che non risulta essere reperibile ma di cui ancora non si conoscono le motivazioni. Le ricerche si sono concentrate in località San Cesareo, nel comune di Albanella, e hanno visto in campo la squadra competente di Agropoli supportata da personale SAPR, piloti di droni, TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e un'unità del Comando Locale. Le ricerche sono scattate a seguito della denuncia della madre che non ha visto rientrare il figlio. Sul posto anche i Carabinieri e il 118. I motivi dell'allontanamento, al momento, restano avvolti nel mistero. I carabinieri hanno rinvenuto l'auto del 54enne ad Altavilla Silentina con due pneumatici squarciati.