Eboli, ennesimo incidente stradale: 39enne travolto da un'auto pirata Indagini in corso

Ennesimo incidente stradale in provincia di Salerno. In serata un 39enne straniero è stato investito in via Roberto Novella nel comune di Eboli. Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe stato colpito da un'auto che, dopo l'investimento, si sarebbe data alla fuga. Nell'impatto il malcapitato ha riportato contusioni multiple ma non sarebbe in pericolo di vita.

Soccorso dai sanitari del Vopi, intervenuti con un'auto medica ed un'autoambulanza, è stato trasportato nell'ospedale di Eboli dove è attualmente ricoverato. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e risalire all'identità dell'investitore.