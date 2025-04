Paura a Buonabitacolo: in fiamme il tetto di un'abitazione Il rogo sarebbe stato originato da una canna fumaria

Un incendio ha gravemente danneggiato questa mattina un'abitazione nel centro di Buonabitacolo, in provincia di Salerno. Il rogo sarebbe stato originato da da una canna fumaria, per poi propagarsi rapidamente al sottotetto.

I dettagli

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno lavorato per diverse ore per avere ragione delle fiamme e mettere in sicurezza l'area. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, le fiamme sono state circoscritte evitando danni ad abitazioni vicine. Il tetto dell'edificio è andato completamente distrutto, ma non ci sono stati feriti. Sono attualmente in corso accertamenti per stabilire con precisione l'origine del rogo.