Violenza sessuale: estradato un uomo fermato al porto di Salerno Era destinatario di un mandato di arresto europeo

Un uomo, ricercato e beccato a Salerno, è stato estradato. In azione la Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno, Ufficio di Specialità della Polizia di Stato. L'arresto è scattato nell'ambito dei controlli dei collegamenti marittimi e aerei con paesi Extra Schengen, che sono stati intensificati in questo periodo di festività. L'indagato, A.M, era destinatario di un mandato di arresto europeo per l'estradizione in quanto deve espiare due anni di reclusione per violenza sessuale, a emetterlo le autorità polacche.

L'arresto

Alla vista degli agenti dell'Ufficio di Polizia di Frontiera, in attesa d'imbarco per la Tunisia, l'uomo ha cercato di eludere il controllo tentando di allontanarsi tra le auto in fila.