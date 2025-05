Malori in spiaggia e incidenti in montagna: 1° maggio di emergenze per il CNSAS Intensa giornata di lavoro per gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico

È stato un primo maggio di lavoro intenso per gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, protagonisti di diversi interventi nelle province campane. Sia la base HEMS di Salerno che quella di Napoli sono state impegnate dalla mattina su vari interventi e trasferimenti urgenti. In particolare l’equipaggio della base di Salerno stava intervenendo su un incidente stradale poco distante da Ponte Barizzo quando è stato poi dirottato su Positano per un malore occorso ad un soggetto 50enne su spiaggia, poi trasportato in ambulanza a Montepertuso per il recupero ed il trasporto in ospedale.

In quel frangente arrivavano altre due chiamate di soccorso, la prima dai Carabinieri di Cerreto Sannita, nel Beneventano, per un disperso sul Monte Mutria mentre la seconda dalla Centrale operativa 118 Salerno per un malore ed un trauma all’altezza della mattonella 7 sul Sentiero degli Dei. Per quest’ultimo intervento partivano due squadre CNSAS Campania e l’elicottero 118 di Napoli che riusciva a sbarcare sul posto l’elisoccorritore CNSAS ed equipe sanitaria. Dopo una valutazione sanitaria i due pazienti venivano stabilizzati e recuperati al verricello per essere rilasciati al 118 presso l’aeroporto di Capodichino.

Al Monte Mutria veniva invece inviata una squadra mista CNSAS Campania e Molise che raggiungeva le coordinate di un ragazzo in difficoltà per perdita di orientamento. Lo stesso era stato già raggiunto e messo in sicurezza dai VVF e dai CC forestali supportati da un conoscitore del posto. Tutti insieme, alla fine, raggiungevano le auto a valle in località Bocca della Selva.