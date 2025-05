Perde il controllo della sua bicicletta, muore 67enne, viveva a Scafati L'incidente in via casa Cirillo, a Trecase

Un pensionato di 67 anni, A.R.G., è deceduto questa mattina a Trecase a seguito di un incidente avvenuto attorno alle 10 mentre si spostava su una bici elettrica. Il fatto si è verificato nella zona di via Casa Cirillo, arteria che stando alle prime testimonianze l'uomo avrebbe percorso in discesa in sella al mezzo a due ruote.

I dettagli

Per ragioni ancora in corso di accertamento (sul posto sono giunti i carabinieri della sezione Radiomobile di Torre Annunziata e dalla stazione di Trecase insieme agli agenti di polizia municipale), il 67enne, lanciato a forte velocità, avrebbe perso il controllo della bicicletta prima di andare a sbattere contro un muro. Il sinistro, visibile anche dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, non sarebbe stato causato dalla presenza di altri veicoli. Nell'impatto, l'anziano (originario di Sulmona ma residente a Scafati, in provincia di Salerno) non avrebbe trovato scampo. Accertata la dinamica dell'incidente ed effettuati i rilievi del caso, gli inquirenti e il magistrato di turno hanno deciso di liberare la salma, che è stata restituita alla famiglia.