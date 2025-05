Scala, turisti danesi soccorsi nella Valle delle Ferriere Sono stati recuperati dagli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico

Il Soccorso Alpino è Speleologico è intervenuto questa sera per due escursionisti danesi in difficoltà nella Valle delle Ferriere a Scala. I due turisti hanno perso l’orientamento mentre dalla località ‘Imbarrata’ cercavano di raggiungere la località ‘Ficanoce’ e hanno contattato il gestore dell’agenzia di viaggi, a cui si erano affidati per il soggiorno in Italia, spiegando l’accaduto e chiedendo aiuto.

Quest’ultimo ha immediatamente avvisato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che ha inviato sul posto due squadre tecniche, una partita dalla parte alta, passando per la località ‘Imbarrata’ e una partita dal basso passando da ‘Punta d’aglio’ assieme alla protezione civile Millenium. La squadra partita dal basso è riuscita a rintracciare i due escursionisti dopo una breve ricerca, a metterli in sicurezza per poi ricondurli a valle verso Scala.