Capaccio: sequestrata un'area di 2mila mq utilizzata come discarica Depositate ingenti quantità di rifiuti speciali, denunciato il responsabile

I militari del Nucleo carabinieri forestali di Capaccio, con il nucleo provinciale guardie giurate ambientali Accademia Kronos sezione Salerno, nel comune di Capaccio Paestum, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale hanno proceduto al sequestro di un'area di circa 2000 metri quadri, a ridosso del corso d'acqua denominato Capo di fiume.

I dettagli

Sarebbero stati depositati e interrati ingenti quantità di rifiuti speciali non pericolosi. Il reponsabile dell'azienda agricola è stato denunciato per violazione della normativa paesaggistica ambientale e per smaltimento illecito di rifiuti.