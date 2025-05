Escursionisti stranieri soccorsi in Costiera Amalfitana: grave una donna Trasferita in elicottero all'ospedale del Mare: difficili le operazioni di recupero

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato nella tarda serata di ieri dai carabinieri della compagnia di Amalfi, per soccorrere una coppia di escursionisti tedeschi nei pressi della località Ficanoce.

In zona si sono portate delle squadre tecnico-sanitarie del Cnsas assieme alla Protezione Civile Millenium di Amalfi, al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, all’equipaggio dell’ambulanza 118 e ai vigili del fuoco. In contemporanea è stato allertato anche l’elisoccorso 118 di Napoli, che ha tentato di individuare i due feriti con notevole difficoltà a causa delle condizioni meteo avverse e ha dovuto far rientro.

I due infortunati, un uomo e una donna, sono stati individuati dalle squadre terrestri che facendosi strada nella fitta vegetazione li hanno raggiunti ed hanno prestato le prime cure mediche. Le condizioni sanitarie della donna sono apparse fin da subito critiche.

Intanto l’elisoccorso 118 si è portato nuovamente nei paraggi e con una serie di complesse manovre è riuscito a far sbarcare al verricello l’elisoccorritore Cnsas, seguito dal medico in una zona poco distante il luogo dell’incidente. L’équipe sanitaria dell’elisoccorso ha quindi stabilizzato e posto su una barella la donna, che è stata trasferita trasportata in elicottero all’ospedale del Mare di Napoli. Il compagno invece è stato accompagnato sulla strada per essere affidato all’ambulanza 118 in attesa a Pogerola.