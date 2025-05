San Valentino Torio, tentata rapina alla stazione Circum di Sarno: arrestato Calci e pugni per sottrarre i soldi ad un uomo

Il 6 maggio, a San Valentino Torio, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di I.M indagato per "tentata rapina in concorso". Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo ad aprile 2024, presso la stazione circumvesuviana di Sarno avrebbe aggredito con calci e pugni un uomo per sottrargli li danaro posseduto, intento non riuscito per l'intervento del personale ferroviario.