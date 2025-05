Paura nella notte a Salerno: in fiamme un sottotetto Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri

A Salerno, poco prima della mezzanotte, in via Lungomare Colombo, all'altezza del porticciolo di Pastena, alcuni abitanti del posto hanno allertato i Vigili del Fuoco per delle fiamme che fuoriuscivano da un sottotetto. Giunti sul posto, con l'ausilio di un'autoscala, i caschi rossi sono entrati nel locale posto al secondo piano mentre un'altra squadra operava dall'alto, e hanno immediatamente estinto le fiamme che avevano interessato la copertura in legno e la guaina.

I dettagli

Da definire le cause del rogo, ma fortunatamente solo tanta paura per i condomini e qualche disagio causato dal fumo, ma nessun ferito. Ai proprietari il compito di ripristinare a norma la struttura. Sul posto anche i Carabinieri.