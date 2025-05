Montano Antilia: 19enne trovato in possesso di droga, arrestato In azione i carabinieri

È finito agli arresti domiciliari, in attesa della prescritta convalida da parte del giudice, il 19enne trovato ieri a Montano Antilia, in provincia di Salerno, in possesso di 477 grammi di hashish.

Le indagini

Il giovane è ora indagato per "detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio". Ad operare l'arresto i carabinieri del N.O.R.M. - Aliquota Operativa della Compagnia di Sapri durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.