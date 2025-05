Crolla il pavimento, 24enne precipita all'ex Di Mauro: è in prognosi riservata L'incidente è avvenuto ieri sera: il giovane è stato immediatamente operato

Si indaga per ricostruire quanto accaduto ieri sera all'interno del capannone dismesso dell'ex "Di Mauro" di via XV Luglio a Cava de' Tirreni. Stando a quanto si apprende dalle forze dell'ordine, un 24enne sarebbe precipitato da un'altezza di circa 4 metri.

A provocare l'incidente il crollo di una parte del pavimento sul quale si trovava il giovane, che pare fosse in compagnia di alcuni amici.

L'area "ex Di Mauro" a Cava de' Tirreni, acquisita dal tribunale fallimentare da MD, è in corso di riqualificazione urbana, con un progetto che prevede la creazione di spazi verdi, aree per imprese e negozi. L'iniziativa prevede la realizzazione di un polo di servizi e attività commerciali, con attenzione particolare all'ambiente e alla sostenibilità.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari della Croce Azzurra.

Il 24enne è stato poi trasferito, in prognosi riservata, all'ospedale "Ruggi" di Salerno dov'è stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico.