Battipaglia, spaccio di droga in villa comunale: arrestato straniero Operazione effettuata dagli agenti del commissariato di Polizia

Gli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia hanno tratto in arresto I.B., cittadino marocchino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo la ricostruzione l'uomo, mentre era in villa comunale, avrebbe lanciato un pacchetto grigio sotto la panchina sulla quale era seduto, dandosi poi alla fuga.

A seguito di perquisizione lo straniero è stato trovato in possesso di 0,58 grammi di hashish, ulteriori 7 involucri della stessa sostanza del peso di 7,70 grammi, 0.48 grammi di cocaina e 0,41 di marijuana oltre ad un bilancino di precisione.