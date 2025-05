Salerno, ruba la cassa in un ristorante della zona orientale: denunciato 39enne Le indagini della Polizia hanno consentito d'individuare l'autore del furto

Gli agenti della Polizia di Stato di Salerno hanno denunciato un 39enne salernitano per il furto messo a segno venerdì notte all'interno del ristorante "Non ti Pago". Secondo la ricostruzione effettuata dai poliziotti, l'uomo è riuscito ad introdursi nel locale, portando via il registratore di cassa nel quale erano custoditi 50 euro ed alcune monete per un totale di circa 80 euro.

Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di risalire all'identità del 39enne che, nel momento in cui si sono presentati gli agenti presso la sua abitazione, ha ammesso le proprie responsabilità. L'uomo ha riferito ai poliziotti anche il luogo in cui aveva abbandonato il registratore di cassa che è stato recuperato e restituito al proprietario del ristorante.