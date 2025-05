Minaccia passanti brandendo forbici, bloccato e denunciato E' successo a Battipaglia

Forbici in pugno, minaccia i passanti finche' non viene bloccato dagli agenti della polizia locale. Accade a Battipaglia, nel Salernitano. In via Giacumbi, intorno alle 12 di oggi, l'uomo, un 72enne battipagliese in evidente stato di alterazione, brandiva delle forbici da cucina verso i passanti.

I dettagli

Sono intervenuti, quindi, due agenti della polizia locale di Battipaglia, guidata dal colonnello Giuseppe Forte, che l'hanno disarmato, perquisito e poi denunciato per porto abusivo di arma bianca. Le forbici sono state, invece, sequestrate