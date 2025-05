Spaccio di droga sul Lungomare di Salerno: fermati due stranieri Coinvolto anche un minorenne

La squadra mobile, a seguito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti sul lungomare Trieste, ha individuato due stranieri un 33enne, maliano, e un 17enne guineano, poichè sopresi a cedere hashish ad un giovane georgiano.

I dettagli

All'esito della perquisizione personale, sarebbero stati trovati in possesso il primo di ulteriori 5 grammi circa di hashish e della somma di 180 euro in banconote di vari tagli, mentre il secondo di circa 120 grammi della medesima sostanza. Sono in corso le attività.