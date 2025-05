Appalti pubblici: indagine in Comune a Valva, sequestrati 787mila euro Gli indagati rispondono di falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata

Un'indagine della procura di Salerno che coinvolge funzionari pubblici, attuali ed ex amministratori del Comune di Valva e un imprenditore ha portato, oggi, gli agenti della Squadra Mobile a eseguire un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, di una somma di 787mila euro.

Le indagini

Gli indagati rispondono, a vario titolo, di falso ideologico, turbata liberta' degli incanti e truffa aggravata ai danni di ente pubblico. Il sequestro e' stato emesso nei confronti dell'imprenditore Aniello Abate, legale rappresentante della Fga srl, nei cui confronti gli inquirenti ipotizzano, in concorso con i pubblici funzionari, il reato di truffa aggravata in danno dell'ente. L'indagine, avviata dopo una denuncia presentata dal sindaco nel novembre di due anni fa, riguarda presunti illeciti in un grosso appalto per lavori di sistemazione idrogeologica in localita' San Abbondio a Valva, affidato con procedura ad evidenza pubblica dalla precedente Amministrazione.