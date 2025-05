Furto nel convento ad Angri: presa a schiaffi una suora In azione una banda di 4 malviventi, magro il bottino. Indagano i carabinieri

Sono entrati in azione nel convento delle Suore Battistine ad Angri, nella tarda serata di giovedì, 4 malviventi, come riporta La Città, si sono introdotti all’interno della struttura per mettere a segno un colpo. Uno dei vicini, resosi conto di quanto stava accadendo, ha dato l'allarme. Una delle suore del convento è stata anche aggredita e presa a schiffi da un ladro.

I dettagli

I malviventi sono poi scappari via e durante la fuga hanno aggredito un passante, facendo perdere le loro tracce. I ladri hanno rubato solo un telefonino, un paio di chiavi e poche centinaia di euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri.