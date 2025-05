Salerno, ladri in azione ma i poliziotti recuperano i quadri rubati in chiesa Il raid nei locali dell'edificio di culto di Sant'Anna al Porto

Ore concitate a Salerno per un furto sacrilego avvenuto nella notte appena trascorsa. Ladri in azione nella chiesa di Sant'Anna al Porto: portati via tre quadri esposti all'interno dell'edificio di culto che si trova a poca distanza dal teatro "Verdi".

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Salerno. L'attività investigativa ha consentito di recuperare in tempi record la refurtiva.

I poliziotti hanno infatti restituito la tela a padre Claudio, che ha ringraziato gli agenti. Gli investigatori avrebbero anche fermato il presunto autore del furto.