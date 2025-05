Camerota: turista francese scivola sulla barca a vela ferendosi alla testa Soccorso dalla Guardia Costiera

Incidente in mare ieri mattina a Camerota. Un anziano turista francese, per cause ancora da chiarire, è scivolato mentre si trovava a bordo di una barca a vela lunga 13 metri, ferendosi.

I soccorsi

E' così scattato l'intervento della Guardia Costiera e dei sanitari del 118. Il turista è stato trasportato presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ha riportato un trauma cranico.