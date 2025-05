Tragedia sul lavoro a Scafati: muore un operaio 60enne Indagini in corso da parte dei carabinieri

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Scafati, nel Salernitano. A perdere la vita un operaio 60enne originario di Napoli. Il muratore, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto dalle scale di accesso all'abitazione che stavano ristrutturando.

L'incidente, infatti, si è verificato in una casa sita in via don Angelo Pagano. I soccorsi sono risultati inutili, troppo gravi le ferite riportate.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, guidato dal comandante Gianfranco Albanese e coordinati dalla Procura della Repubblica nocerina, stanno provando a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.