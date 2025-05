Battipaglia, dà in escandescenza al pronto soccorso e aggredisce il personale L'uomo ha danneggiato anche le porte del triage

Gli Agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia hanno proceduto all'arresto di M.E. A., per il reato di danneggiamento e lesioni personali. Lo straniero, dopo essere stato invitato ad allontanarsi dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Battipaglia - dove sostava senza motivo -, sarebbe andato in escandescenza, danneggiando le porte scorrevoli del triage e aggredendo le Guardie Giurate in servizio di vigilanza e l'addetto alle pulizie.

L'arresto è avvenuto nell'ambito delle stringenti operazioni di controllo della Polizia di Stato presso i presidi ospedalieri e le strutture di pronto soccorso della provincia.