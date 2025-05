Prignano Cilento: uomo schiacciato da un trattore Stava lavorando in un terreno agricolo

Incidente in campagna a Prignao Cilento. Un 70enne è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri mentre lavorava in un terreno agricolo.

La dinamica

Avrebbe perso, per cause ancora da accertare, il controllo del trattore che stava utilizzando, finendo schiacciato dal mezzo.

Il 70enne è riuscito a chiedere aiuto. Sul posto i carabinieri per i rilievi, i sanitari della Croce Rossa, della “Misericordia” e un’eliambulanza, che lo ha condotto all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Per il malcapitato fratture multiple e un trauma toracico, ma le sue condizioni non sarebbero critiche.