Tragedia a Fisciano: donna morta nella vasca da bagno, accanto un coltello Indagini in corso da parte dei carabinieri

È giallo a Soccorso di Fisciano dove una 50enne è stata trovata morta in casa. Il corpo, all'arrivo dei soccorritori, era all'interno della vasca da bagno, accanto è stato rinvenuto un coltello. A dare l'allarme sono stati alcuni colleghi di lavoro della donna che, non vedendola arrivare all'orario di apertura pomeridiana, hanno raggiunto l'abitazione di Soccorso. Non ricevendo risposta, si sono introdotti in casa da un ingresso secondario, facendo la tragica scoperta. Sul posto sono intervenuti i volontari della Solidarietà che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore. Il sospetto è che possa essersi trattato di un gesto volontario. Ma soltanto ulteriori accertamenti potranno chiarire in maniera certa quanto accaduto.