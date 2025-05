Sequestrati dalla Finanza due centri di fornitura bombole gpl Rischi per la sicurezza: sigilli ad oltre 560 recipienti tra Scafati, Terzigno e Roccapiemonte

La Guardia di finanza di Scafati ha sequestrato due centri per la fornitura di bombole di gpl dopo una verifica nelle quattro sedi di una società operativa tra Scafati, Terzigno e Roccapiemonte.

Così come ricostruito dalle fiamme gialle, il combustibile veniva stoccato in recipienti utilizzati in maniera illecita, di proprietà di altri imprenditori.

Sequestrate, complessivamente, 563 bombole di gpl per un totale di oltre tremila litri.

Contestata la carenza di requisiti di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antincendio, oltre all'assenza del Documento per la valutazione dei rischi, che serve ad attestare tutte le misure di prevenzione e protezione.

Due le persone denunciate con l'accusa di frode in commercio e ricettazione.