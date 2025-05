Pontecagnano Faiano: ruba soldi da un'auto, nei guai uno straniero L'uomo è stato tratto in arresto dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Pontecagnano Faiano, lo scorso 24 maggio, hanno tratto in arresto un cittadino straniero, ritenuto responsabile di furto in abitazione. L'uomo, secondo la ricostruzione effettuata, si sarebbe introdotto di nascosto in una pertinenza immobiliare, prelevando soldi che erano custoditi in un'auto.