Pagani: ristorante multato e chiuso perché impiega lavoratori in nero Blitz dei carabinieri nell'agro, controlli e denunce

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali, nonché di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e del c.d. “lavoro nero”.

I dettagli

Il controllo dei Carabinieri, che ha visto l’impiego di personale di Tenenze e Stazioni dipendenti dal Reparto Territoriale, Sezione Radiomobile e Sezione Operativa del NOR è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. Nel corso dell’operazione, supportata dal N.A.S., dal N.I.L. e dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, sono stati controllati 58 veicoli, identificate 79

persone e comminate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Deferiti all’autorità giudiziaria per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti un 20enne e un 26enne perché, poi risultati positivi al drug test, alla guida dei rispettivi veicoli cagionavano un sinistro stradale. Inoltre, a Pagani i Carabinieri della locale

Tenenza unitamente al Nucleo Ispettorato Carabinieri Lavoro di Salerno, hanno sospeso dall’attività imprenditoriale un’attività di ristorazione del luogo, sanzionando per euro 11.700 il responsabile avendo impiegato tre lavoratori in “nero” nonché deferendolo all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza delle normative inerenti la sicurezza e la formazione dei lavoratori, con una sanzione annessa di 2.500 euro. Nella medesima attività, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità unitamente all’A.S.L di Salerno hanno proceduto alla sospensione “ad horas” per gravi carenze igienico-sanitarie.