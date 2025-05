Salerno, tentano il furto in una gioielleria del centro: arrestati due stranieri Intervento della Polizia in collaborazione con i militari dell'Esercito

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno con l'ausilio di un equipaggio dell'Esercito Italiano in servizio di pattugliamento per l'operazione "Strade sicure", nella giornata di lunedì hanno proceduto all'arresto per tentato furto aggravato di O.Z. e V.E.

I due stranieri, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, con il volto travisato da un passamontagna, avrebbero colpito e danneggiato con calci e con un arnese atto allo scasso la vetrina di una gioielleria dove risultavano esposti oggetti di valore.