Salerno, complimenti spinti ad una ragazza: uomo rischia il linciaggio L'intervento della Polizia ha evitato il peggio

Si sono vissuti istanti di forte concitazione ieri pomeriggio in via Gelso, nel comune di Salerno, dove un uomo ha rischiato di subire un linciaggio dopo aver fatto una avances ad una ragazza. L'intervento della Polizia ha evitato che la caccia all'uomo si materializzasse ma nel quartiere Carmine la tensione è stata comunque altissima. Secondo una prima ricostruzione, tutto è scaturito da dei complimenti spinti fatti da uno straniero ad una ragazza.

Episodio raccontato dalla giovane ad un familiare che, adirato per l'accaduto, si è scagliato contro l'uomo. Ma non è stato il solo. In pochi istanti, infatti, è partita una caccia all'uomo, con decine di persone che hanno inseguito lo straniero. Istanti di forte concitazione che sono stati segnalati alle forze dell'ordine. L'intervento della Polizia di Stato, fortunatamente, ha scongiurato il peggio, riportando la calma nel quartiere. Gli agenti, tuttavia, sono al lavoro per ricostruire in maniera dettagliata quanto accaduto e appurare le responsabilità.