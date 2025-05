Molesta una ragazza che stava passeggiando e picchia il fratello: denunciato Lo straniero verrà espulso dal territorio nazionale

Nella serata del 27 maggio u.s. gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino marocchino, M. A., classe 1993, privo di documenti, per i reati di molestie, percosse, minacce e lesioni.

I dettagli

Grazie all’aiuto dei cittadini che hanno segnalato - al numero unico di emergenza 112 NUE - una lite in strada, gli operatori della squadra volante sono riusciti ad intervenire tempestivamente in via Gelso, ove un cittadino extracomunitario, in evidente stato confusionale per l’assunzione di alcool, aveva molestato una ragazza che stava passeggiando con il proprio cane e minacciato e picchiato con pugni il fratello della ragazza, che era intervenuto per difendere la sorella.

Vedendo tale circostanza, per difendere il ragazzo, erano intervenuti, altresì, alcuni passanti, nel tentativo di allontanare lo straniero, il quale, essendo ubriaco, cercando di scappare cadeva a terra battendo la testa. Il cittadino extracomunitario, dopo le cure, è stato accompagnato presso il centro di permanenza temporanea di Brindisi per la successiva espulsione dal territorio nazionale.

Il pronto intervento della Polizia di Stato, grazie anche alla collaborazione dei cittadini, ha consentito di sedare la lite e mettere in sicurezza i presenti.