Salerno, in auto con 75 ovuli di cocaina: arrestato Nel corso della perquisizione la Polizia ha sequestrato anche eroina

La Squadra Mobile della Questura di Salerno, nella serata di mercoledì, ha proceduto all'arresto di Ciro G., per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, mentre viaggiava a bordo della sua auto, a seguito di controllo e di perquisizione, sarebbe stato trovato in possesso di un involucro contenente frammenti di sostanza solida di colore bianco, occultata sotto il rivestimento del tetto del veicolo, di un'ulteriore confezione di plastica trasparente, al cui interno vi erano 75 ovuli di cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo lordo di 13,409 grammi ed eroina per un peso complessivo lordo di 0,925 grammi, nonché la somma di 75 euro, suddivisa in banconote di vario taglio.