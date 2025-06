Incidente a Maiori, ferite gravemente una donna e la sua bambina Sono state condotte in ospedale

Un grave incidente si è verificato in serata sul lungomare di Maiori. Ad avere la peggio sono state una 52enne salernitana e la figlia di 7 anni, investite da uno scooter mentre attraversavano la strada. L'incidente si è verificato all'altezza del bar Oriente. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter nel tentativo di effettuare un sorpasso ha impattato contro una moto, travolgendo anche madre e figlia che stavano attraversando sulle strisce pedonali. L'impatto è stato violentissimo: le due donne sono state sbalzate sull'asfalto riportando lesioni multiple. Soccorse dai sanitari del 118 sono state condotte in ospedale. La prognosi resta riservata ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Amalfi.