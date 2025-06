Sarno: fugge dai domiciliari e rompe il braccialetto elettronico Arrestato dalla polizia

Gli Agenti del Commissariato P.S. di Sarno nel pomeriggio del 29 maggio hanno tratto in arresto in flagranza di reato una persona per il reato di evasione.

I dettagli

L’uomo, già gravato da numerosi precedenti, sottoposto al regime degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, perchè responsabile del reato di incendio doloso e di porto di armi o oggetti atti ad offendere dallo scorso 7 febbraio, ha divelto il braccialetto elettronico allontanandosi dalla propria abitazione. Bloccato nel cortile è stato tratto in arresto dagli Agenti, intervenuti nell’appartamento per una lite tra il soggetto in questione e il fratello convivente.

Su disposizione del P.M. l’uomo è stato condotto in carcere in attesa del rito direttissimo e, dopo le celebrazioni della relativa udienza, è stata aggravata la relativa misura cautelare e disposta la custodia in carcere.