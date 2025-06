Autoarticolato si ribalta in autostrada: ferito il conducente Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Ribaltamento questa notte sull'autostrada Salerno Reggio Calabria in direzione sud, all'altezza dell'uscita di Pontecagnano sud.

I dettagli

Un mezzo pesante adibito al trasporto di rifiuti per cause da accertare si è ribaltato. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare non poco per estrarre l'autista malcapitato dalle lamiere ed affidarlo alle cure del 118. Non sembra però aver riportato grossi traumi.