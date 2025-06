Pollica, sigilli a una costruzione abusiva in area protetta La struttura realizzata in violazione delle normative urbanistiche e paesaggistiche

I Carabinieri del Reparto Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano hanno eseguito un sequestro preventivo d'urgenza su un fabbricato in costruzione in località Pioppi, nel comune di Pollica, in provincia di Salerno, a pochi metri dalla costa. La struttura, sviluppata su tre livelli, è risultata abusiva e realizzata in violazione delle normative urbanistiche e paesaggistiche. L'intervento è scattato nell'ambito di un'attività mirata alla prevenzione e repressione degli illeciti edilizi all'interno del Parco Nazionale del Cilento.

I dettagli

A seguito di accertamenti è risultato che l'immobile ricade sia nella perimetrazione dell'area protetta, sia in una zona sottoposta a vincoli del Piano Territoriale Paesistico "Cilento Costiero". Il sequestro, disposto d'urgenza e successivamente convalidato dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania, rientra nell'ambito di interventi programmati dai Carabinieri Forestali in collaborazione con la Procura della Repubblica. Obiettivo: tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio cilentano, contrastando ogni forma di abusivismo edilizio