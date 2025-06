Bimbo di 9 mesi con profonde fratture alla testa: è in gravissime condizioni Il piccolo è al Santobono: i genitori, ed il nuovo compagno della madre, ascoltati dai carabinieri

Un bimbo di 9 mesi è arrivato, privo di coscienza, all'ospedale di Sapri. I medici - oltre a difficoltà respiratorie - avrebbero ravvisato anche diverse fratture al cranio e al femore.

Vista la gravità della situazione, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza al Santobono di Napoli, dov'è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Il piccolo è figlio di una coppia di giovani separati: il padre è di Sapri, dove vive, mentre la madre ed il nuovo compagno abitano in un villaggio a Villammare.

La vicenda è ora al vaglio dei carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei genitori e del nuovo compagno di lei per capire cosa sia accaduto. Gli investigatori dovranno chiarire come il piccolo si sia ferito in maniera così grave.

Stando a quanto risulta, pare che tra i due ex coniugi i rapporti non fossero idilliaci ma si tratta di circostanze che dovranno essere contestualizzate e chiarite.

Il piccolo di nove mesi è in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale al Santobono.