Anche a Salerno la festa dei carabinieri: tra passato e futuro, l'Arma c'è Prima la tappa al comando provinciale, poi la cerimonia serale al "Lido del carabiniere"

A Salerno si è svolta la celebrazione del 211esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La giornata celebrativa ha avuto inizio presso il comando provinciale dove si è tenuta in forma solenne una cerimonia interna di commemorazione dei carabinieri Claudio Pezzuto e Fortunato Arena, Medaglie d'Oro al Valor Militare, alla memoria, brutalmente assassinati il 12 febbraio 1992, in piazza Giuseppe Garibaldi di Pontecagnano Faiano, nel corso di un conflitto a fuoco con due criminali.

Il comandante provinciale, Filippo Melchiorre, ha deposto un omaggio floreale ai piedi delle lapidi all'ingresso della caserma intitolata alla memoria dei due Carabinieri caduti nell'adempimento del dovere. Le celebrazioni sono continuate nel tardo pomeriggio con la cerimonia militare presso il "Lido del Carabiniere" dove, per l'occasione, è stato schierato un Reparto di formazione, in armi, composto anche da Comandanti di Stazione e da una rappresentanza dei Reparti dell'Organizzazione Speciale presenti della Provinciale di Salerno.

Nel corso della cerimonia, il comandante Melchiorre, dopo aver reso gli onori ai caduti ed aver dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, ha consegnato le ricompense di "encomi" concessi ai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno che si sono particolarmente distinti in delicate operazioni di polizia e pubblico soccorso.

Pertanto, sono stati premiati Filippo D'Alù, Pasquale Santoriello, Tommaso Merola, Danilo Marzullo, Gerardo Festa, Massimiliano Fileno, Roberto Bosco, Marco Volpe, Dino Colella, Francesco Gallo, Cosimo Pispero, Giuseppe Miano, Marco Cesa, Gerardo De Simone, Giuseppe Lamberti, Nunzio Landi, Vincenzo Gargiulo, Antonio Funicelli, Ludovico Abagnale, Daniele Renzi e Alberta Zito.

Nel suo discorso, dopo il saluto ai presenti, il comandante Melchiorre ha illustrato, in sintesi, i dati operativi riferiti alla tutela delle fasce deboli, donne e anziani, in particolare, nonché all'azione di prevenzione nella tutela dell'ambiente e del paesaggio in una provincia, quella di Salerno, conosciuta a livello nazionale e internazionale per la sua ricchezza naturalistica. L'Ufficiale ha quindi rivolto alcune riflessioni personali a tutti i Carabinieri che prestano servizio in provincia richiamando i valori della credibilità, della gentilezza, dell'umiltà e del saper lavorare in gruppo.

"Essere credibili significa essere percepiti come punto di riferimento affidabili, come capaci di rispondere alle richieste e di agire sempre nell'interesse del bene comune. La gentilezza è il tratto distintivo di chi sa che la sicurezza è anche questione di umanità e vicinanza. Dall'arruolamento al comando di una Stazione, dal pattugliamento delle strade all'investigazione sui crimini più complessi, il contributo di chi lavora con umiltà, in silenzio e senza clamore è fondamentale e non deve passare inosservato", ha detto Melchiorre.

Infine, ha richiamato tutti a non dimenticare che la sicurezza e il bene comune sono frutto di un impegno costante, diuturno e collettivo, consapevoli che, citando le parole ricondotte a San Francesco d'Assisi: "Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile".